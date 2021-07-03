ZES 3 yılda bin sokete ulaştı

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Zorlu Enerji'nin, karbon nötr bir gelecek için elektrikli araç dönüşümünü desteklemek amacıyla 2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES), 81 ilin tamamında bin sokete ulaştı.

Yapılan açıklamada, elektrikli araçlarla kesintisiz yolculuk imkânını Türkiye’nin tüm illerine taşıyan ZES'in, üniversiteli gençler arasında da elektrikli araç kullanımını özendirmek amacı ile üniversite yerleşkelerine şarj istasyonu ağı kurmaya başladığı kaydedildi.

Bu kapsamda ZES'in, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ardından, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerindeki öğrencilerle buluştuğu bildirildi.

İki tanesi Avcılar Yerleşkesi’nde olmak üzere, Büyükçekmece, Bahçeköy, Cerrahpaşa, Sultangazi ve Bakırköy yerleşkelerine kurulan 7 adet ZES şarj istasyonu sayesinde öğrencilerin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş temiz enerji ile araçlarını şarj edebilecekleri öğrenildi.