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Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık kimdir?

Genç şarkıcı Zeynep Bastık son zamanların en popüler isimlerinden biri. Çok Güzel Hareketler programına konuk olan Zeynep Bastık'ın hayatı merak ediliyor. Peki Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık kimdir? İşte Zeynep Bastık hakkında merak edilen detaylar...

Zeynep Bastık kaç yaşında? Zeynep Bastık kimdir?

Şarkıcı Zeynep Bastık, son yılların en sevilen isimlerinden biri. Şarkıları ile sık sık hit olmayı başaran genç isim 27 yaşındadır. Zeynep Bastık kimdir? İşte Zeynep Bastık'ın biyografisi...

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir.

2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı.

Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı.

Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı.

Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu coverlar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

2019'da Adidas'ın 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu. Exxen'de Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sunuyor.

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