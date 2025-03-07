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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinden, Bali'de romantik kareler - Magazin haberleri

        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çiftinden, Bali'de romantik kareler

        Bali tatiline devam eden Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 20:22 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:29
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        Bali'den romantik kareler
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        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, bir süredir devam eden ilişkilerini mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

        Çift, romantik bir kaçamak yapıp tatil için Bali'ye gitmişti.

        Bastık, tatilinden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Şarkıcı, sıcak havanın ve denizin tadını çıkarırken, sevgilisiyle birlikte geçirdiği anları da ölümsüzleştiriyor.

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        Son olarak Bastık, Tütüncü ile motosiklete binerken çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise esprili bir şekilde, "O sen olsan Bali" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Serkay Tütüncü
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