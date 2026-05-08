Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk dolu kutlama
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, ikinci yıl dönümlerini sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı
Şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, birlikteliklerinde ikinci yılı geride bıraktı.
Aşklarını her fırsatta dile getiren ve mutluluklarını takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen çift, yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Aşk dolu anlarından kareleri sevenleriyle buluşturan ünlü çift, paylaşımlarına düştükleri romantik notlarla da dikkat çekti.
"İYİ Kİ BENİMSİN"
Serkay Tütüncü, "Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
"SONSUZ GÜNLERİMİZ OLSUN"
Zeynep Bastık ise yaptığı paylaşımda, "Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim. Sana çok aşığım." dedi.
İkilinin paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden beğeni ve tebrik mesajı aldı.