Zeynep Demirel: Benim kaptanım
Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel çiftinden teknede pozlar
Volkan Demirel, 2010'da evlendiği ve iki kızının annesi Zeynep Demirel ile birlikte çıktıkları tatilden tekne fotoğrafları paylaştı.
Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in teknenin kaptan koltuğunda oturduğu anları; takipçilerine; "Benim kaptanım" şeklindeki notla sundu.
Mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen ünlü çift, birbirlerini sevdiklerini ve ayrılmaya hiç niyetli olmadıklarını dile getirmişlerdi.
Fotoğraflar: Instagram