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        Haberler Magazin Zeynep Demirel'den hamilelik günlüğü - Magazin haberleri

        Zeynep Demirel'den hamilelik günlüğü

        Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne olacağının müjdesini vermişti. Demirel, karnının iyice belirginleştiği ve hamilelik sürecinden bahsettiği bir video paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 18:10 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:21
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        2009 Miss Belçika Güzellik Yarışması'nda birinci olan Zeynep Sever Demirel, eski futbolcu ve Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile hayatını birleştirmiş ve çift, iki çocuklarıyla evliliklerini taçlandırmıştı.

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        Demirel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından; "Fırında bir şey pişiyor" notuyla yaptığı paylaşımda, üçüncü kez anne olacağını duyurmuştu.

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        Üçüncü gebeliğinin 15'inci haftasında 3 kilo aldığını belirten Zeynep Demirel, sosyal medya hesabında takipçileriyle hamilelik sürecini paylaşan bir video yayımladı. Videoda şu ifadeleri kullandı;

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        "Bir hamilelik günlüğü başlatıyorum ve tüm hamişleri çemberime davet ediyorum. Süreci beraber paylaşalım. 15'inci haftaya giriş yaptım. Her hamileliğimde yaşadığım bulantılar son iki - üç haftadır bitti. İlk 3 ayda verdiğim 4 kiloyu son 3 haftada 3 kilo ile geri aldım. İlk hamileliğimde 30 kilo, ikinci hamileliğimde ise 25 kilo aldım. Bu sefer hedefim doktorların tavsiye ettiği 12-15 kilo aralığında kalmak. Ancak diyet yapabilen biri değilim ve iştahım açıldı. Bu yüzden hareket ve spora devam edeceğim. Fazla kilo almak istememin nedeni, son aylarda fazla kilonun kemik ağrısına neden olması ve hem anneye hem de bebeğe yarar sağlamamasıdır. Devamı gelecek."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Zeynep Demirel
        #Volkan Demirel
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