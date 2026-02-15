Canlı
        Zeynep Sönmez'den Dubai'de ilk turda veda! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez'den Dubai'de ilk turda veda!

        Dubai Tenis Şampiyonası'nda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çek rakibi Sara Bejlek'e yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:33 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:33
        Zeynep Sönmez'den ilk turda veda!
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilerek elendi.

        Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.

        Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.

        DEAŞ'lı 5 terörist, 3 polisi şehit etmeden 2 ay önce 'terör örgütü' üyeliği'nden beraat etmiş

        YALOVA'da 3 polis memurunun şehit olduğu çatışmada ölen DEAŞ terör örgütü üyesi 6 teröristten 5'inin, 2024 yılında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınarak tutuklandığı ve yapılan yargılama sonunda, çatışmadan 2 ay önce Ekim 2025'te beraat ettikleri ortaya çıktı. (DHA)

