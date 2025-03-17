Zeynep Sönmez'den Miami'ye veda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda mağlup oldu ve organizasyona veda etti.
Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası elemelerinin ilk turunda Japon Ena Shibahara'ya 2-1 yenilerek elendi.
Indian Wells Turnuvası elemelerinin final turundan sakatlığı nedeniyle çekilen 22 yaşındaki milli tenisçi, yaklaşık 2 hafta sonra kortlara döndü.
Klasmanın 78. basamağındaki Zeynep, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki kadınlar turnuvasında dünya 138 numarası Shibahara ile karşılaştı.
Rakibine 6-3, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen Zeynep, sert zeminde oynanan turnuvaya veda etti.