Zeytin ağacı bakımı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Tüm ağaçların ilki sayılan, daima canlı kalabilen ve ölmeyen zeytin ağacı oldukça güçlü bir ağaç türüdür. Zeytini herkes sofrada görse de bunun aslında özenli bir yetiştirme ve dikkatli bir bakım süreci vardır. Sıkça merak edilen zeytin ağacı bakımı ile ilgili detaylar yazımızda…

ZEYTİN AĞACI BAKIMI

Zeytin ağacı, geçmişten günümüze “bolluk ve refahın” sembolü olarak görülmüştür. Bunun nedeni bu ağacın ölme ihtimalinin çok zor olmasıdır. Zeytin ağacının kökleri bir kez toprağa tutunduktan sonra sürekli yaşar. Hatta öldüğünü düşündüğünüz anlarda dahi yeniden yeşerip çıktığına şahit olabilirsiniz. İç ve dış mekânlarda sıklıkla tercih edilen bu ağaçların bakım gereksinimleri aşağıda sıralanmıştır;

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Bir zeytin ağacının büyüme ve gelişim kaydedebilmesi için gün ışığını direkt alması önemlidir. Zeytin ağaçları için gölge alanlar hiç uygun değildir.

İç ve dış mekânlarda yaşam sürebilen zeytin ağaçları, iç mekânda tutulacaksa oda sıcaklığı ister. Akdeniz iklimi bitkisi olan zeytin ağaçları için soğuk ortamlar uygun değildir. Soğuk bir ortamda yetiştirilirse yaprakları dökülerek gelişimi yavaşlayabilir.

Doğru bakım şartları doğrultusunda 2 metre üzeri yüksekliğe ulaşan bu ağaçların şeklini korumanın en net yöntemi ise budamadır.

Zeytin ağaçlarını sulama zamanları arasında toprağın kuru kalmasına özen göstermek önemlidir. Ayrıca yaprakları da nemlendirmeye ihtiyaç duymaz.

ZEYTİN AĞACI KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER Zeytin ağacı bakımıyla ilgilenmek isteyenler aşağıdaki maddelere göz atabilir; Yapraklarının cam yüzeylere değmemesi önemlidir. Ayrıca zeytin ağaçları direkt gün ışığı almayı sever. Ancak camdan yansıyan güneş ışığı bu ağaçların zarar görmesine neden olabilir.

Bonzai ağaçlarına benzer şekilde bu ağaçları da ideal budama yöntemleriyle dilediğiniz forma sokabilirsiniz.

Yaprak ve gövdelerinde bitki biti oluşumunun önlenmesi önemli bir faktördür. Bu gibi maddelere dikkat edildiğinde uzun süre yaşayan ağaçların en büyük düşmanı böceklerdir. Önlem almak için yaprakları düzenli olarak nemli bir bez yardımıyla silebilir ve böcek oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra saksının da düzenli aralıklara yenilenmesi gerekir. Evde yetiştirilen zeytinlerde bilhassa yaz aylarında daha hızlı gelişim görülür. 3- 6 ayda bir büyük boy saksıya geçmek de zeytinden alınan verimi yükseltir ve bitkinin gelişimini olumlu yönde etkiler. REKLAM ZEYTİN AĞACINA NASIL BAKILIR? “Zeytin ağacına nasıl bakılır?” diyenler arasındaysanız bu bakımın oldukça zahmetsiz olduğunu bilmelisiniz. İşte bu konudaki püf noktalar; Her yıl ocak ve mart ayları arasında gübreleme işlemi yapılan zeytin ağaçları, doğru zamanda gübre uygulaması yapıldığında iyi bir verim sunar.

Kurak yaz zamanlarında sulama ise zeytinlerin verimini destekleyecektir. Bu noktada en ideal yöntem ise “damlama ile sulama” tekniğidir.

Ağaçları korumak adına her yıl bordo bulamacı uygulaması da yapılmalıdır. Bu, kireçli ve ilaçlı su olarak da geçer.

Hasat sonrasında ağaç diplerinin çapalanması ve havalandırılması da ertelenmemelidir. REKLAM ZEYTİN AĞACI NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR? Bakımı yapılan ağaçlar nisan ve mayıs ortası gibi çiçeklenmeye başlar. Bakım yaptığınız ağaç çiçeklendikçe zeytin ağacının ne kadar zeytin sunacağını da hesaplamaya başlayabilirsiniz. Bakım ve verime bağlı olarak bir ağaçtan en az 5 kilo, en fazla ise 50 kilo zeytin elde edilebilir. Toplanan zeytinlerden zeytinyağı elde etmek istiyorsanız, 5 kg zeytinden 1 kg yağ geldiğini söylemek mümkündür. Ancak ağacın verimiyle sunduğu yağ miktarı de doğru orantılı olarak değişir.

ZEYTİN AĞACI BUDAMA NASIL YAPILIR? Zeytin ağaçlarınızın ömrünü uzun tutmak için budama işlemine gereken özen ve zamanı göstermelisiniz. Budama yapılmayan ağaçlar, zaman içinde fazla verimsizlikten dolayı kırılabilir ve hatta uzun bakım sürecinden sonra gelen meyveler kalitesiz çıkabilir. REKLAM İşte zeytin ağacı budama konusunda önemli hap bilgiler; Ağacınızı budamak için kış mevsimini ancak bu mevsimdeki soğuk olmayan bir zamanı seçmelisiniz. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde sonbahar dönemi baz alınır ve bu dönemlerde budama işlemleri yapılır.

Genç zeytin ağaçlarını budayacaksanız bu noktada yalnızca kökten çıkan sürgünleri temizlemeye başlayabilirsiniz. Yan kısımlardan çıkan dallara dokunulmadığı takdirde işlem başarılıdır. Bu şekilde yapılan bir budama işlemi ağacın verimini olumlu etkiler.

“Gençleştirme Budaması” olarak geçen bu yöntem sayesinde birbiri üzerine geçmiş ve kurumuş dalları budamış olursunuz. Budama işlemini yaptıktan sonra da ağacın canlanması adına sulama yapmayı ihmal etmemeli ve canlanması için düzenli kontrolleri sağlamalısınız. REKLAM