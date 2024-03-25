Zeytin ağacı bakımı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
Birçok kişi zeytini kahvaltı sofralarında görür. Türk mutfağında biberli, kırma, siyah ve yeşil zeytin gibi birçok zeytin türü vardır. Sofralara uzanan ve damakları şenlendiren zeytin için bitki nasıl yetiştirilir ve zeytin ağacı bakımı püf noktaları nelerdir? Hemen hemen her sofrada yerini alan zeytinin dalından tabağa geliş hikâyesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazının devamını okumaya devam edin…
Tüm ağaçların ilki sayılan, daima canlı kalabilen ve ölmeyen zeytin ağacı oldukça güçlü bir ağaç türüdür. Zeytini herkes sofrada görse de bunun aslında özenli bir yetiştirme ve dikkatli bir bakım süreci vardır. Sıkça merak edilen zeytin ağacı bakımı ile ilgili detaylar yazımızda…
ZEYTİN AĞACI BAKIMI
Zeytin ağacı, geçmişten günümüze “bolluk ve refahın” sembolü olarak görülmüştür. Bunun nedeni bu ağacın ölme ihtimalinin çok zor olmasıdır. Zeytin ağacının kökleri bir kez toprağa tutunduktan sonra sürekli yaşar. Hatta öldüğünü düşündüğünüz anlarda dahi yeniden yeşerip çıktığına şahit olabilirsiniz. İç ve dış mekânlarda sıklıkla tercih edilen bu ağaçların bakım gereksinimleri aşağıda sıralanmıştır;
Zeytin ağaçlarını sulama zamanları arasında toprağın kuru kalmasına özen göstermek önemlidir. Ayrıca yaprakları da nemlendirmeye ihtiyaç duymaz.
ZEYTİN AĞACI KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Zeytin ağacı bakımıyla ilgilenmek isteyenler aşağıdaki maddelere göz atabilir;
Tüm bunların yanı sıra saksının da düzenli aralıklara yenilenmesi gerekir. Evde yetiştirilen zeytinlerde bilhassa yaz aylarında daha hızlı gelişim görülür. 3- 6 ayda bir büyük boy saksıya geçmek de zeytinden alınan verimi yükseltir ve bitkinin gelişimini olumlu yönde etkiler.
ZEYTİN AĞACINA NASIL BAKILIR?
“Zeytin ağacına nasıl bakılır?” diyenler arasındaysanız bu bakımın oldukça zahmetsiz olduğunu bilmelisiniz. İşte bu konudaki püf noktalar;
ZEYTİN AĞACI NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR?
Bakımı yapılan ağaçlar nisan ve mayıs ortası gibi çiçeklenmeye başlar. Bakım yaptığınız ağaç çiçeklendikçe zeytin ağacının ne kadar zeytin sunacağını da hesaplamaya başlayabilirsiniz. Bakım ve verime bağlı olarak bir ağaçtan en az 5 kilo, en fazla ise 50 kilo zeytin elde edilebilir. Toplanan zeytinlerden zeytinyağı elde etmek istiyorsanız, 5 kg zeytinden 1 kg yağ geldiğini söylemek mümkündür. Ancak ağacın verimiyle sunduğu yağ miktarı de doğru orantılı olarak değişir.
ZEYTİN AĞACI BUDAMA NASIL YAPILIR?
Zeytin ağaçlarınızın ömrünü uzun tutmak için budama işlemine gereken özen ve zamanı göstermelisiniz. Budama yapılmayan ağaçlar, zaman içinde fazla verimsizlikten dolayı kırılabilir ve hatta uzun bakım sürecinden sonra gelen meyveler kalitesiz çıkabilir.
İşte zeytin ağacı budama konusunda önemli hap bilgiler;
Budama işlemini yaptıktan sonra da ağacın canlanması adına sulama yapmayı ihmal etmemeli ve canlanması için düzenli kontrolleri sağlamalısınız.
ZEYTİN AĞACI BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Zeytin ağacı, ilk yıllarında bol suya ihtiyaç duyar. Bu noktada her hafta düzenli şekilde sulama yapmanız doğru olacaktır. Fazla suyun akıp gitmesine imkân tanıyan bir saksı ise bu amaç doğrultusunda işinize yarayacaktır. Bu şekilde gün içerisinde toprağı kolayca kontrol edebilir ve sulama işlemini buna göre yapabilirsiniz. Zeytin ağaçlarını ince uçlu şişe ve sprey başlıklı su kaplarıyla beraber kullanmayı da deneyebilirsiniz. Ağacınız büyüdükçe vereceğiniz su miktarını ayarlamayı da aklınızın bir köşesine not edebilirsiniz.
Zeytin ağaçlarının verimli bir şekilde büyümesi için çevresinde sigara dumanı gibi zarar verici öğelerin olmaması gerekir. Ayrıca zeytin ağaçlarının zararlı böcek istilasına uğramadığından da sık sık emin olmalısınız. Bitki böceği baş gösteriyorsa nemli bir bezle ve hatta doğal sabun ile görece zararsız bir temizlik pestisiti hazırlayabilirsiniz.
ZEYTİN AĞACI ÖZELLİKLERİ
Zeytin ağacı, tüm dinlerde ve bölgelerde kutsal sayılan bir ağaçtır. Barış, bereket, kardeşlik ve huzuru sembolize eden bu bitki, toprak anaya duyulan saygısı artırmakla da görevlidir. Özellikle Antik Yunan’da zeytin ağacına duyulan saygı dikkat çeker. Bu dönemde güçlü olmasıyla bilinen zeytin ağacının kimseye boyun eğmediğinden ve asla canlılığını yitirmediğinden söz edilirdi. Hatta zeytin ağacının düşman ordularını korkuttuğu ve ülkeye huzur getirdiği de düşünülürdü.
Zeytin ağacı, çevreye sağladığı katkılarla da beğeni toplayan bir bitkidir.
Ülkemizdeki en bilinen Zeytin ağacı türleri; Hurma, Eşek, Gemlik ve Ayvalık zeytinleridir.
ZEYTİN AĞACININ MİTOLOJİK YÖNÜ
Hafızalarda ve mitolojik kitaplarda yer alan zeytin ağacı, eski Yunanlılar tarafından oldukça önemsenen bir bitkiydi. Yunan halkı, ağaçtan elde ettiği zeytinyağından “Tanrı İksiri” olarak söz etmiştir. Zeytinyağını kutsallaştıran ve ondan gelen yağı iksir olarak benimseyen Yunan halkı, yağ lambalarında da bu iksiri kullanırdı. Geceleri aydınlatan zeytin ağacı, aynı zamanda güzellik ve sağlık sırrı olarak da benimsenmiştir. Halk, elbette zeytinyağını yemeklerini lezzetlendiren bir sıvı olarak da yoğun olarak kullanmıştır.