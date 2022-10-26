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Zeytin ne zaman toplanır? Yeşil ve siyah zeytin hangi mevsimde toplanır?

Zeytini sevmeyen yoktur. Hem lezzetli hem de faydalı olan zeytinin çeşitli şekillerde tüketilmesi mümkündür.

Zeytin Ne Zaman Toplanır? Yeşil ve Siyah Zeytin Hangi Mevsimde Toplanır?

Zeytin Ne Zaman Toplanır?

Zeytin önemli besinlerden biridir. Zeytin yetiştiricisi olmak da oldukça önemli ve dikkat gerektiren bir meslektir. Çünkü her şeyin zamanında ve doğru yapılması gerekmektedir. Peki zeytin ne zaman toplanır? Zeytinin hasat zamanı oldukça önemlidir. Bu da zeytin türüne bağlı olarak değişmektedir. Türkiye’de pek çok yörede zeytin yetiştirilmektedir. Ancak hepsinin kullanım amacı farklıdır. Buna bağlı olarak toplanma zamanları da değişmektedir.

Zeytin Toplama Zamanı Hangi Mevsim?

Zeytin toplama zamanı hangi mevsim? Diye merak edenlere zeytinin kullanım amacına bağlı olarak bunun değişiklik gösterebileceğini söyleyebiliriz. Örneğin söz konusu olan sofralık zeytin ise bir diğer ifadeyle kırma/çizme yeşil/siyah zeytinden bahsediyorsak bu tarz zeytinlerin Eylül-Ekim gibi toplanabileceğini söylemek mümkündür. Sele zeytini ya da siyah salamura olacak zeytinler ise sıcaklık ve yağışa bağlı olarak Ekim ayından aralık ayına kadar toplanabilir. Zeytinyağı üretiminde kullanılacak olan zeytinlerin ise tam ay ve mevsimi kesin olmamakla beraber zeytin ağacında hiç yeşil zeytin kalmadığında toplanmaktadır. Çünkü bu dönemin zeytinin yağının en üste çıktığı seviye olduğu düşünülmektedir. Eğer yeşil zeytin salamurası yapılacak olan zeytinler toplanacaksa rengi sarıya bakan bir yeşile döndüğünde bu zeytinlerin toplanması gerekmektedir. Çünkü bu zeytinler zamanında toplanmazsa rengi siyaha dönmeye başlayacağından yeşil zeytin yapmak mümkün olmaz.

Zeytin Nasıl Toplanır?

Zeytin nasıl toplanır? Diye merak edenler için gerekenleri aşağıda sıraladık;

  • Sofralık ve yağlık zeytinler farklı şekillerde toplanmaktadır. Sofralık zeytinler daha dikkatli el ile toplanmalı ve zedelenmemelerine özen gösterilmelidir.
  • Zeytinlerin kabuklarının zarar görmemesi ve eti bol olan kısımlarda eziklerin oluşmaması için toplanırken özel hassasiyet gösterilmelidir. Bu durum enfeksiyonlara neden olup zeytin piyasasında da değerinin düşmesine yol açar.
  • Zeytin toplarken mutlaka sepet ya da kovaya koymak gerekmektedir.
  • Zeytinlerin doğru zamanda toplanmasına özel gösterilmelidir.

Zeytin Hasat Zamanı

Zeytin hasat zamanı her yörede farklıdır. Bu durum bölgenin sıcaklığına ve yağışına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her zeytin farklı zamanda kullanım amaçlarına bağlı olarak hasat edilmektedir. Genel olarak zeytin hasadı Eylül ayının sonunda başlayıp aralık ayına kadar sürmektedir.

Zeytin Ne Zaman İlaçlanır?

Zeytin ne zaman ilaçlanır? Sorusunun yanıtı sağlıklı ve kaliteli zeytinler elde etmek için oldukça önemlidir. Çünkü zeytinlerde senenin belli dönemlerinde bit ve güve oluşabilir. Bunlar zeytine zarar verir ve istenilen kalitede zeytin yetiştirmeye engel olurlar. Dolayısıyla zeytinlerin doğru zamanlarda ilaçlanması gerekmektedir. İlaçlama için çoğunlukla ilkbahar ayları tercih edilmektedir. İlaçlama ağaçlarda yapılmaktadır. Özellikle çiçek oluşumunda önce ilaçlama yapılması meyvelerin ilaçtan zarar görmemesi için önemlidir.

Zeytin Ne Zaman Çiçek Açar?

Zeytin ne zaman çiçek açar? Diye pek çok kişi merak eder. Zeytinin çiçek açmaya başlaması yağışlara bağlı olmakla beraber çoğunlukla ilkbahar mevsiminin sonuna denk gelmektedir. Yıllık yağış miktarı ve mevsimsel denge zeytinin çiçeklenme dönemini etkiler.

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