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Zigana Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı: Araç geçişlerinde kısıtlamalar var

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Zigana Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı: Araç geçişlerinde kısıtlamalar var
AA

Gümüşhane'de akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini etkili kar yağışına bıraktı.

Torul ilçe sınırları içindeki tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Türkiye'nin önemli kara yolu geçitlerinden Zigana Dağı Geçidi'nde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. AA'nın haberine göre; Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergah üzerinde temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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