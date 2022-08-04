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Zika Virüsü nedir ve belirtileri nelerdir? Aedes sivrisineği hastalıkları nasıl bulaştırır?

Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Sivrisinek kaynaklı birçok hastalık bulunurken, bunlardan biri de Zika virüsüdür. İstanbul'da Aedes türü sivrisineklerde artış yaşanırken, Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri araştırılmaya başlandı. Peki, Zika virüsü ve belirtileri nelerdir? İşte Zika virüsü ile ilgili merak edilenler...

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  • Zika Virüsü nedir ve belirtileri neler? Aedes sivrisineği hastalıkları nasıl bulaştırır?

    Uzmanlar, Türkiye'de 7 cinse ait toplam 62'den fazla sivrisinek türünün olduğunu belirtirken, son günlerde İstanbul'da zika virüsü bulaştıran Aedes sivrisinek türünün arttığı açıklandı. Peki, Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır? İşte Zika virüsü belirtileri ile ilgili detaylar...
  • Zika Virüsü nedir ve belirtileri neler? Aedes sivrisineği hastalıkları nasıl bulaştırır?

    ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

    Yeni doğan bebeklerde görülen Mikrosefali (küçük kafa) olarak da tanımlanan bu hastalık, “Aedes aegypti” cinsi sivrisineklerin hamile kadınlara bulaştırdığı Zika virüsü ile yayılıyor.

    Mikrosefali ile doğan bebeklerin kafaları normalden 31.5-32 santimetre daha küçük. The New York Times’ın haberine göre, ilk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanları’nda ortaya çıkan virüsün Afrika ve Asya’da da görüldüğü biliniyor.
  • Zika Virüsü nedir ve belirtileri neler? Aedes sivrisineği hastalıkları nasıl bulaştırır?

    ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Zika virüsü “ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, kas ve eklem ağrısı” gibi belirtiler gösteriyor.

    ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC),Zika’ya ilişkin açıklamasında virüsün bulaştığı kişilerde semptomların yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıktığını ve kanda birkaç gün duran virüsün bazı kişilerde daha da uzun kaldığını ifade etti.

    AEDES SİVRİSİNEĞİ HANGİ HASTALIKLARI BULAŞTIRIR?

    Aedes aegypti, sarı humma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika humması, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir.
  • Zika Virüsü nedir ve belirtileri neler? Aedes sivrisineği hastalıkları nasıl bulaştırır?

    ZİKA VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?

    Sağlıklı yetişkinlerde hafif seyreden Zika virüsünde en büyük risk faktörünü hamilelik sırasında anne adayının enfekte olması sonucu kan dolaşımı aracılığıyla virüsün anne karnındaki bebeğe bulaşma ihtimali oluşturur. Bu durumda, gelişme dönemindeki bebekte mikrosefali (baş küçüklüğü), beyin gelişiminin engellenmesi, büyüme ve gelişme geriliği görülebilir. Bazı durumlarda, bu virüs düşük ve hatta ölü doğuma neden olabilir.

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