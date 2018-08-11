Zilina - Trencin maçı öncesi rakamlar

Zilina ve Trencin, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 3 puanlı Zilina 7. sırada bulunuyor, Trencin 3 puana sahip ve 5. sırada. Zilina son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Trencin, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 686 kodlu maçı oynayanlar; Zilina galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Trencin galibiyet oranı 3.00.

Zilina önceki hafta Slovan Bratislava mücadelesinde 3-2 yenildi.

Trencin, Spartak Trnava karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Zilina, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Zilina, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

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