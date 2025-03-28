"Zimem defteri" İstanbul'da yeniden hayat buldu

İstanbul Valisi Davut Gül'ün talimatıyla, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan ve ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği kentte Ramazan ayı dolayısıyla yeniden hayat buldu.

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Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kentte belirlenen 20 noktada, hayırseverlerin desteğiyle 93 bakkaldaki 1957 kişinin toplam 2 milyon 498 bin lira tutarındaki borcu kapatıldı.

Vali Gül, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "zimem defteri"nin Osmanlı'dan bugüne gelen ve zaman zaman yaşatılan bir gelenek olduğunu belirterek, "Zimem defteri hayırseverlerin, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını bakkaldaki defteri satın alarak kapattıkları bir sistem" dedi.

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Bu geleneği görev yaptığı her yerde hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Gül, "İstanbul'da da ramazan ayı boyunca birkaç yerde hayırseverlerimizle yaptık. Amacımız bu geleneğin duyurulması, yaşatılması ve başka hayırseverlerin de hem bizim aracılığımızla hem bireysel olarak kendilerinin de yaparak, bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaları ve geleneğin yaşatılması" diye konuştu.

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Gül, fırsat buldukça benzer projelere devam edeceklerini vurgulayarak, "Zimem defterinin yaşatılması hem ecdatla bağ kurmamızı sağlıyor hem de hayırseverlere doğrudan dokunulan, aynı zamanda alacaklı olan bakkala bir nebze olsun destek olan bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.