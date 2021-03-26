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Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi

Kamu bankaları genel kurulu sona erdi. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevine devam edeceği açıklandı. 15 Temmuz 2011 tarihinden beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, görevini Alpaslan Çakar’a devretti.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
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HABERTURK.COM

Kamu Bankaları Genel Kurulu sona erdi. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirilirken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevine devam edeceği açıklandı.

TARİHİ BİNADA DEVİR TESLİM

15 Temmuz 2011 tarihinden beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın, bugün yapılan olağan genel kurul sonrası görevini Alpaslan Çakar’a devretti. Alpaslan Çakar Bankanın Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Devir teslim töreni Ziraat Bankası’nın Ankara’daki Tarihi Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirildi.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Devir teslim töreninde konuşan Hüseyin Aydın, bu vazifelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek “1983 yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası’nda görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum'' dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine atanan Alpaslan Çakar ise yaptığı konuşmada “Bankamızın bir bankadan daha fazlası olmasının mimarlarının başında gelen Sayın Hüseyin Aydın’a yapmış olduğu üstün hizmetlerinden ötürü şahsım ve Ziraat Bankası ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Ziraat’in Türkiye’nin en etkin ve önemli bankalarından biri olmasında önemli işler yapmış, büyük bir değişim dönüşüm projesine imza atmış, Bankacılık sektörünün kıymetli bir üstadından bu görevi almak benim için gurur verici. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, Ülkemize ve Bankamıza hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım.'' ifadesini kullandı.

ALPASLAN ÇAKAR KİMDİR?

Alpaslan Çakar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu ve 1996 yılında Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çakar, Bölge Baş Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı yaptı. 2010 yılından itibaren Bireysel Bankacılık, Operasyonel İşlemler, Dağıtım Kanalları Yönetimi ve Ödeme Sistemleri alanlarında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Son olarak Haziran 2018'de Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olan Alpaslan Çakar 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürü oldu. Çakar, Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden Ziraat Teknoloji, Ziraat Hayat Emeklilik, Ziraat Sigorta, Ziraat GYO, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Moskova’da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerini de yürüttü. Alpaslan Çakar evli ve dört çocuk babası.

TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

Bankacılık sektöründeki teknolojik dönüşüm yönetim kademelerinde yeni bir trende yol açtı. Yeni genel müdürler teknoloji /ödeme sistemleri temelinden gelenler arasından seçilmeye başlandı. 1990'yı yıllarda genel müdürler kredi disiplininden gelmişti.Hazine kağıtları büyük gelir kalemi haline geldiğinde hazineciler arasından genel müdürler seçilmeye başlanmıştı. Son dönemde yeniden reel bankacılıktan genel müdürler seçilmişti. Şimdi ise teknolojiden gelen bir genel müdür, bankacılık sektörünün gelecek vizyonunu ifade ediyor. Bu vizyon kısa süre önce İş Bankası tarafından hayata geçirildi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, genel müdürlük görevini bu ay bırakıyor. Bali 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne genel müdür yardımcısı Hakan Aran'ı önerdiklerini duyurmuştu. Bali'nin yerine geçecek kişi ise banka genel müdür yardımlarından Hakan Aran oldu. Aran, operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak bankanın önemli dönüşüm programlarında görev almıştı.

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