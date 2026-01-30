Habertürk
        Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık finansman - Para Haberleri

        Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık finansman

        Ziraat Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR Programı) kapsamında, uluslararası ölçekte bir kurumsal yatırımcıdan 5 yıl anapara geri ödemesiz, toplam 12 yıl vadeli 1 milyar dolar tutarında uzun vadeli dış finansman işlemini başarıyla tamamladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:43
        Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık finansman
        Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu işlem, son yıllarda Türkiye'nin finans sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en uzun vadeli ve en yüksek tutarlı DPR finansmanı olma özelliği taşımasının yanı sıra küresel yatırımcıların uzun vadeli perspektifle Türkiye ve Ziraat Bankasına duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

        Küresel finansal koşulların dalgalı seyrettiği bir dönemde başarıyla tamamlanan işlem, Ziraat Bankasının uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini, istikrarlı fonlama yapısını ve sağlam bilanço kompozisyonunu bir kez daha teyit etti.

        Uzun vadeli yatırım anlayışına sahip kurumsal yatırımcıların programa gösterdiği ilgi, bankanın sürdürülebilir finansman stratejisinin ve uluslararası operasyonel kapasitesinin doğru bir zeminde konumlandığını ortaya koydu.

        Ziraat Bankası, artan dış ticaret hacmi ve küresel ölçekte büyüyen havale akımları doğrultusunda DPR Programı'nı, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş dış finansman kaynakları oluşturma stratejisinin temel yapı taşlarından biri olarak etkin ve stratejik biçimde kullanıyor.

        Bu program sayesinde Ziraat Bankası, uzun vadeli, öngörülebilir ve maliyet etkin kaynaklara erişimini sürdürürken, Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kesintisiz finansman desteği sağlamayı amaçlıyor.

        Ziraat Bankası, kurumsal bankacılık ve dış ticaret alanındaki lider konumunu korurken, uzun vadeli, istikrarlı ve çeşitlendirilmiş dış finansman kaynaklarını artırmaya yönelik stratejilerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.

        Gerçekleştirilen bu işlem, Ziraat Bankasının yalnızca bugünkü finansal gücünü değil, aynı zamanda gelecek vizyonunu, sürdürülebilir büyüme anlayışını ve uluslararası piyasalardaki derinliğini de güçlü biçimde yansıtıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın uluslararası operasyonel gücüne dikkati çekerek, yurt içinde dış ticarette liderliğini sürdüren Ziraat Bankasının yurt dışında da 20 ülke 128 noktada faaliyet gösterdiğini belirtti.

        Çakar, "Dünyanın dört bir yanındaki muhabir bankalarımız aracılığıyla dış ticaretin finansmanına yönelik çözümler ve uluslararası ödeme hizmetleri sunuyoruz. Uzun yıllara dayanan bu işbirlikleri, bankamızın küresel finans sistemindeki güçlü konumunu istikrarlı biçimde pekiştiriyor." açıklamasında bulundu.

        Gerçekleştirilen finansmanın Ziraat Bankasına ve Türkiye'ye duyulan güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirten Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı'mız kapsamında sağladığımız 1 milyar dolarlık uzun vadeli kaynak, bankamızın finansal dayanıklılığına ve bilanço gücüne duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Uluslararası kurumsal yatırımcıların uzun vadeli perspektifle bu işleme katılımı, Ziraat Bankasının küresel ölçekteki itibarını net biçimde ortaya koymaktadır.

        Bu kaynak, başta tarım, ihracat, KOBİ’ler ve yatırım odaklı sektörler olmak üzere üretimi destekleyen ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayan alanlarda değerlendirilecektir. Ziraat Bankası olarak reel sektörü destekleyen güçlü finansman yapımızla Türkiye ekonomisinin büyüme yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz."

