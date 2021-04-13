HABERTURK.COM

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş., Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında bulunan 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın kaynağını ülke ekonomisine kazandıracak. Bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın katılımlarıyla Söğüt Altın Madeni Projesi’nin hazırlık safhasına ilişkin iş birliği-kredi sözleşmesi imzalandı.

GÜBRETAŞ’a ait sahada keşfedilen ve 2008 yılında işletilmek üzere özel bir şirkete devredilen maden, söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmişti. Hukuki sürecin 2019 yılı Aralık ayında tamamlanmasının ardından sahanın her türlü hakkı GÜBRETAŞ adına tescil edildi. 2021 yılı Mart ayı içerisinde ise söz konusu ruhsat sahası GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’ye devredilmiş oldu. Maden sahasında yapılan tetkikler sonucu 1 milyon 920 bin onsu rezerv olmak üzere toplamda 3,5 milyon ons altın kaynağı raporlanmış bulunuyor.

ÜRETİM YÜZDE 15 ARTACAK

Maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna işaret eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “Ülkemizin 2020 yılı altın ithalatının 288 ton ve üretiminin ise 42 ton olduğu düşünüldüğünde, Söğüt projesinin hayata geçmesiyle mevcut altın üretimi en az % 15 oranında artırılmış olacak. Maden kaynağımız Türkiye'de ve dünyada dikkate değer bir altın tenörüne sahip. Tespit edilen cevher yatağının hızlı bir şekilde üretime alınması amacıyla 2021 yılı Şubat ayı içinde ÇED süreci başlatıldı. Diğer süreçler de devam ediyor. Proje sahasında Akbaştepe ve Korudanlık olarak adlandırılmış iki ayrı cevher damarı bulunmakta olup, madenin işletmesinin %95’lik kısmı yeraltı üretim yönetimi ile yapılacak. Sahada yapılması planlanan cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 6-7 ton arasında altın üretimi hedefleniyor” dedi.

800 KİŞİYE İSTİHDAM

Sahada yapılması planlanan yatırımın büyüklüğünün yaklaşık 450 milyon dolar olarak öngörüldüğünü belirten Poyraz, “Madenin işletmesini GÜBRETAŞ Maden Yatırımları şirketimiz ile yapacağız. GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş.’nin gücü, Tarım Kredi'nin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkarma kararını verdik. Yatırım tamamlanıp tam kapasite üretime geçildiğinde yaklaşık 800 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. İmzaladığımız kredi sözleşmesiyle Ziraat Bankası’ndan Söğüt Altın Madeni Projesi’nin proje finansman safhasından önceki hazırlık dönemine ilişkin kredi sağlanmış olacak. Yapacağımız maden yatırımımız en son teknoloji ile kurulacak olup, ülkemiz ve uluslararası standartlarda çevreye ve insana duyarlı bir işletme olarak faaliyetine devam edecek. Bu finansman ile projeye ait mühendislik ve inşaat çalışmalarına başlayacağız. 2 yıl içinde buradaki madenimizde üretime başlayarak Türk ekonomisine kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise şunları söyled:

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise yaptığı açıklamada “Ziraat Bankası, ihracat odaklı ve cari dengeye olumlu katkı sağlayacak projelerde selektif bir kredi politikası uygulamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın zamanda açıkladığı ekonomik reformlarda sözünü ettiği gibi, üretimle istikrarlı bir şekilde bağımsızlığımızı geleceğe taşıyacak bu tür projelerde yer almayı sürdüreceğiz. Altın ithalatının zaman zaman yüksek seyredip, cari dengeye olumsuz etkiler yapmakta olduğunu görüyoruz.

Bu ve benzeri projeler cari dengenin sağlıklı kurulmasına katkı sağlayacaktır. Bu projenin banka-reel sektör işbirliğine güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hazırlık safhasına ilişkin olarak kullandıracağımız bu kredinin yanı sıra, proje finansman safhasında da yer almayı planlamaktayız. Bu iş birliğinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”