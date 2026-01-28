Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart: 3 - ACH Volley: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart: 3 - ACH Volley: 0 | MAÇ SONUCU

        CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Slovenya'nın ACH Volley ekibini 3-0 yendi. Bu sonuçla birlikte başkent temsilcisi, puanını 12'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Bankkart liderliğini sürdürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında ağırladığı Slovenya ekibi ACH Volley'i 3-0 mağlup etti.

        Başkent temsilcisi puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

        Hakemler: Antonella Verrascina (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)

        Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Dick, Burakhan Tosun)

        ACH Volley: Tine, Janez, Toncek, Luka, Alen, Gregor (Jani, Jozef, Jost, Nejc, Klemen, Jani)

        Setler: 25-21, 25-21, 25-20

        Süre: 76 dakika (25, 26, 25)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardan mekanda çay ve çiğ köfte keyfi

        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kardan mekan yapıp çay, kahve ve sıcak süt satmaya başladı. Kardan yapıya 'Otantik İglo Cafe Muş' adını veren Alak, burada müşterilerine yoğurduğu çiğ köfteyi de ikram ediyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        İngiltere'de ilk 11'ler belli oldu!
        İngiltere'de ilk 11'ler belli oldu!
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde