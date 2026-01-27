Habertürk
        Ziraat Bankkart'ın konuğu ACH Volley

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında yarın sahasında Sloven kulübü ACH Volley ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:53
        Ziraat Bankkart'ın konuğu ACH Volley!
        CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, yarın Slovenya ekibi ACH Volley'i konuk edecek.

        Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, deplasmanda 3-0 yendiği son 4 yılın Slovenya ligi şampiyonu ACH Volley'i ağırlayacak.

        Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Grupta 3'te 3 yapan başkent ekibi zirvede, 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan ACH Volley ise 3. sırada yer alıyor.

