Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsa
ABONE OL

Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman başlayacak? İşte Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu

Borsa meraklılarının ilgiyle takip ettiği Ziraat GYO halka arzı için geri sayım devam ediyor. Ziraat GYO halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Ziraat GYO halka arz için talep toplama sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ziraat GYO halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı nedir? İşte Ziraat GYO halka arz izahnamesi ve borsa kodu

Ziraat GYO halka arz talep toplama ne zaman başlayacak? İşte Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ve borsa kodu

Ziraat Finans Grubu bünyesinde bulunan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz ediliyor. SPK tarafından onaylanan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arza dair merak edilen bilgileri içeren Ziraat GYO halka arz izahnamesi yayımlandı. Ziraat GYO halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı nedir?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ EDİLİYOR!

Ziraat Finans Grubu bünyesinde 01.11.2016 tarihinde kurulan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) halka arz talebi onaylandı. Şirketin 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek olan Ziraat GYO, 1.173.405.000 TL nominal değerli payı halka arz ediyor.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

Halka arz edilecek olan nominal değerli payların talp toplamasüreci 3 gün sürecek olup tarihleri 28 Nisan 2021, 29 Nisan 2021 ve 30 Nisan 2021'dir.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ FİSSE FİYATALRI VE BORSA KODU

Borsa'da ZRGYO_ koduyla işlem görecek olan Ziraat GYO hala arzda bir payın nominal değeri 1.00 TL olup 1.60 TL'dn satışa sunulacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halka arz sayısının 2021'de 40'ı aşması bekleniyor
BORSAHalka arzda sayının 40'ı aşması bekleniyor
SPK'dan "sıklıkla ceza almış kişilerle" çalışan aracı kurumlara uyarı
BORSASPK'dan aracı kurumlara uyarı
Tam kapanma kararının ardından borsada hızlı yükselişler yaşandı
BORSABorsada 'kapanma' yükselişleri
Sistemkoin battı mı? Sistemkoin'de neden işlem yapılamıyor?
BORSASistemkoin battı mı?
Goldexcoin kimin? Goldexcoin battı mı, neden işlem yapılamıyor?
BORSAGoldexcoin kimin?
SPK Onayladı! Ziraat GYO halka arz ediliyor! Ziraat GYO halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı nedir?
BORSASPK Onayladı! Ziraat GYO halka arz ediliyor!
Bu hafta BIST 100'de en çok Fenerbahçe hisseleri yükseldi
BORSABorsada en çok Fenerbahçe kazandırdı
23 Nisan'da Borsa açık mı? 23 Nisan Cuma (Bugün) Borsa İstanbul kapalı mı?
BORSA23 Nisan'da Borsa açık mı?
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı
BORSAYabancıdan 182.9 milyon dolarlık alış
Galata Wind işlem görmeye başladı! İşte Galata Wind hisse fiyatı ve borsa kodu
BORSAGalata Wind işlem görmeye başladı!