Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ikinci maçında Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk edecek. Hatırlanacağı üzere sarı lacivertliler, ilk karşılaşmada Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlüp etmeyi başarmıştı. Şubat ayına girilmesiyle ikinci maç tarihi de araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. İlk grup maçında Kasımpaşa'yı mağlüp eden sarı lacivertliler, zayıf rakibi Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor. Öte yandan Jose Mourinho'nun karşılaşmada genç yeteneklere şans vermesi beklenirken, yeni transfer Anderson Talisca'nın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe- Erzurumspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE- ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Erzurumspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE- ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
TALİSCA OYNAYACAK MI?
Brezilya'lı yıldız ligde oynanan Rizespor maçında 61. dakikada oyuna dahil olmuştu. Jose Mourinho'nun Erzurumspor karşısında da Talisca'ya sonradan forma şansı vermesi bekleniyor.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Ertuğrul, Mert, Çağlar, Yusuf, Osayi, İrfan Can, Bartuğ, Szymanski, Kostic, Cenk, Dzeko