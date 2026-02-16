Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:
3 MART SALI
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)
15.30 İstanbulspor- Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)
20.30 Rams Başakşehir FK-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
4 MART ÇARŞAMBA
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Henüz belli değil)
5 MART PERŞEMBE
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park)
20.30 İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor (Pendik)
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Henüz belli değil)
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)