        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın programı belli oldu - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın programı belli oldu

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 18:25 Güncelleme: 16.02.2026 - 18:25
        Kupada haftanın programı belli oldu
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:

        3 MART SALI

        13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

        15.30 İstanbulspor- Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

        20.30 Rams Başakşehir FK-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

        4 MART ÇARŞAMBA

        14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

        20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

        20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Tüpraş)

        20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Henüz belli değil)

        5 MART PERŞEMBE

        20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park)

        20.30 İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor (Pendik)

        20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Henüz belli değil)

        20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

