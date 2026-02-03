Habertürk
Habertürk
        Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:50 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:50
        Kupada hakemler belli oldu!
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 5 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

        Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

        5 ŞUBAT PERŞEMBE

        13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

        15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu

        18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu

        20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay

