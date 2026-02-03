Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün, yarın ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 5 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:
5 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
15.30 Konyaspor - Aliağa Futbol: Muhammet Ali Metoğlu
18.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Direnç Tonusluoğlu
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay