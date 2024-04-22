ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi belli oldu. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 23 ve 24 Nisan'da oynanacak.