Zirve 'Aziz'in! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Aziz’in dün akşam ekrana gelen 19. bölümü duygu dolu anları ve çarpıcı gelişmeleriyle soluksuz izlendi. Efnan, Aziz’i kurtarmak için canlı cenaze gibi Pierre’in evine giderken, serbest bırakılan doktorlar Aziz’i ameliyat etmeye başladı.

Doktorlar uzun uğraşlar sonucu kurşunu çıkardı ancak Aziz’in durumu ciddiyetini koruyordu. Pierre ise istediği kıyafeti giydirdiği Efnan’ın resmini çizmeye başlamıştı. Sabaha kadar resimle uğraşan Pierre, genç kadını eski eşinin kıyafeti ve pozunun aynısıyla çizmişti.

Korku içinde daha fazla dayanamayan Efnan, sakladığı mektup açacağını gittikçe kendisine yaklaşan Pierre’e doğrulttu. Nefeslerin tutulduğu bu sırada kendine gelen Aziz, “Efnan!” diyerek gözlerini açtı.

İşte Efnan ile Pierre’in o anları;

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Aziz, gözünü açıyor;

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ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ!

‘Aziz’in 19. bölümü AB'de 5.32 izlenme oranı (rating) 14.98 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 5.68 izlenme oranı (rating) 13.96 izlenme payı (share) ile dün akşam en çok izlenen dizi oldu. TOTAL’de ise 5.07 izlenme oranı (rating) 12.35 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırmayı başardı. Heyecan dolu bölüm sosyal medyaya da damgasını vurdu. #Aziziçin etiketi 4 saat 55 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

ADEM KONTROLDEN ÇIKTI

En mutlu gününde kurşunların hedefi olan Aziz’e yardım etmek için herkes seferber olurken Hüseyin, Pierre’in zoruyla tetiği çektiğini itiraf etti. Durması için Kenan tarafından vurulan Hüseyin’in de durumu iyi değildi. Papaz Efendi’yi bir Türk gencine vurdurarak Türkleri, Milletler Cemiyeti’nin önünde kötü duruma düşürmek isteyen Pierre, bu şekilde bağımsızlığını da ilan edecekti. İşler istediği gibi gitmese de Hüseyin’in hayatını kaybetmesi Pierre’i şimdilik kurtardı. Aziz’in vurulmasıyla derin bir üzüntü yaşayan Dilruba, Aziz’in başında ona içini dökerken Adem’in kendisini dinlediğinden habersizdi. Dilruba’nın sözlerini düşündükçe zorlukla nefes alan Adem iyice kontrolden çıktı.

Adem çılgına dönüyor;

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PİERRE’DEN EFNAN’A KORKUNÇ TEKLİF

Durumu gittikçe ağırlaşan Aziz için gelen Agop Efendi, Aziz’e yardım edeceği sırada Fransızlar tarafından zorla götürüldü. Aziz’i ölüme terk eden Pierre’e hekimi bırakması için yalvaran Efnan, Delege’nin teklifiyle kulaklarına inanamadı. Pierre, hekimi bırakması karşılığında Efnan’la bir gece geçirmek istedi. Pierre’in teklifini kabul etmeyen Efnan, Aziz için başka bir doktorun geleceğini duyunca yeniden ümitlendi. Herkes Aziz’in yaşaması için dua ederken, Pierre hekimlere Aziz’i tedavi etmeleri için izin vermedi. Aziz’in yanından ayrılmayan gözü yaşlı Efnan, gelen doktorun da Fransızlar tarafından alıkonulduğunu duyunca isyan ederek Pierre’in karşısına çıkmaya karar verdi. Bu sırada Aziz’in yokluğunu fırsat bilen Adem, onun öleceğini söyleyerek işçilerin hisselerini almaya çalıştı.

“Benimle bir gece”

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AZİZ İLE EFNAN’IN İLK KARŞILAŞMASI

Aziz’in başucunda onun uyanmasını bekleyen Efnan’ın acısı izleyenleri derinden etkiledi. Efnan, Aziz’in eline yeşil bir mendil sararken bu mendili çocukken yine Aziz’den aldığını ve ezelden beri onu tanıdığını hatırladı.

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KENAN İLE MAKSUDE EVLENDİ

Galip Payidar evine gelen hacizle neye uğradığını şaşırdı. Aziz’in engel olacağı düşüncesiyle bir an önce Maksude ile nikah kıymak isteyen Kenan’ın ise beklediği fırsat ayağına geldi. Haciz memurlarının her şeyi alıp götürdüğü sırada elinde bir çanta dolusu parayla gelen Kenan, borcu ödedi ve haczi durdurdu. Bu durum üzerine Galip, Maksude ve Kenan’ı hemen evlendirmeye karar verirken, Handan’ı da boşadı. Tüm parayı alarak şehri terk etmeye karar veren Handan yanında Dilruba’yı da götürmek istedi. Doktorların Aziz hakkındaki olumsuz konuşmalarını duyan Dilruba, annesinin teklifini düşünerek bavulunu hazırlamaya başladı. Dilruba’nın eşyalarını topladığı anlar akıllara “Dilruba gidecek mi?” sorusunu getirdi.

Kenan ile Maksude evleniyor;

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!