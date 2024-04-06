Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle zirvedekini yerini korudu.

'Kızılcık Şerbeti' ; AB grubunda 9.59 izlenme oranı 30.77 izlenme payı, ABC1 20+ ’da ise 9.17 izlenme oranı ve 26.32 izlenme payı, Total grubunda 7.39 izlenme oranı 21.67 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin yayınlanan bölümüne Abdullah ve Alev’in yeniden bir araya gelmesi damga vurdu.

Dizinin ekrana gelen 58'inci bölümünde; Görkem’in kendi okuduğunu bilen biri olmasının şaşkınlığını yaşayan Pembe bu durumu oğluna anlatmak istese de Fatih’in tepkisiyle karşılaştı. Fatih ve Görkem’in evliliğine vesile olan Pembe büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Doğa, Cemre’yi köşke getirdiğinde Görkem’le gerginlik yaşarken Nilay, Giray ile kardeş olduğunu ispatlamak için ısrarından vazgeçmedi.

ABDULLAH VE ALEV YENİDEN BİR ARADA

Nilay’ın DNA testi ısrarı Doğa ve Giray’in birbirlerini daha yakından tanımasına neden oldu. Aynı evi paylaşmaya başlayan Kıvılcım ve Ömer’in ev hallerinin büyük beğeni topladığı bölümde Otizm Farkındalık Günü’ne Kıvılcım, özel öğrencisi Muhammed ve annesi Kübra’yı televizyon programına çıkararak dikkat çekti. Ayrıca televizyon programıyla ödül alan Kıvılcım’ın törenine katılan Çimen’in sürprizi, onu annesiyle yeniden karşı karşıya getirdi.

"Bu evdekiler sana o lafları yedirir"

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Nursema’nın Rüzgar ile yüzleştiği soluksuz izlenen bölümde, Rüzgar’ın itirafıyla köşeye sıkışan Nursema istifa etti. Umut’un sahne aldığı mekana giderek sürpriz yapmak isteyen Nursema, Umut’un albüm tanıtım gecesi olduğunu öğrendi. Umut’un yalan söylediğini anlayan Nursema evliliğinde yeni bir krizin eşiğine geldi.