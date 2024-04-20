Zirvede bir cuma klasiği 'Kızılcık Şerbeti'
SHOW TV'nin rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ekrana gelen 59'uncu bölümüyle her cuma olduğu gibi zirvedeki yerini aldı
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen 59'uncu bölümüyle her cuma olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.
Kızılcık Şerbeti; tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin soluksuz izlenen bölümüne Görkem'in annesinin vefatıyla cenaze evinde yaşananlar ve Umut'un, Nursema'yı aldatması damga vurdu.
AB grubunda 11.79 izlenme oranı 32.86 izlenme payı. ABC1 20+'da 11.53 izlenme oranı ve 28.18 izlenme payı. Total grubunda ise 9.19 izlenme oranı 23.20 izlenme payı.
SOSYAL MEDYADA 'KIZILCIK ŞERBETİ' RÜZGARI ESTİ
Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümü #Kızılcık Şerbeti etiketiyle yaklaşık 10 saat X'in TT listesinin zirvesinde yer aldı. Ayrıca Doğa; iki saat, Nursema beş saat, Nilay; sekiz saat, Umut dört saat, Metehan; iki saat, Giray, Görkem ve Çimen etiketleri ise beş saat TT listesinde kaldı. Diziyi beğeni yağmuruna tutan izleyenler, sosyal medyada adeta 'Kızılcık Şerbeti' rüzgarı estirdi.
CENAZE EVİNDE KAOS YAŞANDI!
UMUT, NURSEMA'YI ALDATTI!
Yayınlanan bölümde neler oldu?
Dizinin yayınlanan bölümünde; Alev ve Abdullah'ın nasıl barıştıkları ekrana gelen flashback sahnesiyle ortaya çıktı. Alev'e iftira attığı için vicdan azabı çeken Mustafa'nın Pembe ile konuşmasına kulak misafiri olan Abdullah, Alev'in suçsuz olduğunu öğrendi. Yeniden bir araya gelen Alev ile Abdullah ilişkilerini gizlemeye ve birlikte yaşamaya karar verdiler.
Görkem'in, Fatih ile çıktığı gece gezmesinden dağıtmış olarak dönmesi Nilay'ın gözünden kaçmadı. Annesinin ölüm haberini alan Görkem yıkılırken cenaze evinde yaşananlar bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Görkem'in annesinin son anlarında yanında olmamasının sebebini Görkem'e soran babası Resul'e yanıt veren Nilay oldu. Nilay'dan, kızının gece gezmesini öğrenen babası, Görkem'e tokat attı. Görkem'i korumak için Resul'ün üstüne Fatih'in yürümesi cenaze evinde adeta büyük bir kaos yaşanmasına neden oldu. Çimen'i yalnız bırakmamak için o sırada cenaze evinde olan Doğa yaşananlara şahit oldu. Çimen'in ilişkisini onaylamayan Kıvılcım cenaze evine gitmedi. Fakat Ömer’in de başsağlığı için Görkem'in baba evine gitmemesi Kıvılcım'ın dikkatini çekti.
Fatih ve Görkem, Doğa'ya rezil oluyor;
Umut'un kendisinden utandığını düşünen Nursema evi terk ederek Abdullah'tan boşanma işlemlerini başlatmasını istedi. Kızının isteğiyle Abdullah, Umut'la bir araya gelerek Nursema'nın boşanma isteğini dile getirdi. Bu durumdan Rüzgar'ı sorumlu tutan Umut'un, bölümün final sahnesinde Nursema'yı aldatması izleyenleri şoke etti. Son bir kez konuşmak için eve gelen Nursema’nın, Umut’u başka bir kadınla görmesi bölüme damga vurdu.
İşte bölüme damga vuran final sahnesi;
Yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
"DOĞA YAKINDA EVLENECEK"
Nefes kesen bölüm finalinin ardından dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarının ekrana geldiği tanıtım büyük merak uyandırdı. Umut'la Nursema'nın yüzleştiği tanıtımda Gökhan'ın boşandığını öğrenen Kıvılcım ve Ömer, Çimen'i almak için evine gidiyor. Pembe ve Görkem arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda Fatih ile Görkem'in tartışma konusu Doğa oluyor. Her şeyin eskisi gibi olmasını dileyen Pembe'nin gözleri Abdullah’ın üzerindeyken söylediği "Yanıldım" sözü tanıtıma damga vuruyor. Fatih'in Nilay'dan; Doğa'nın yakında evleneceğini öğrenmesi yeni bölüm heyecanını arttırıyor.
Kızılcık Şerbeti’nin 60'ıncı bölüm tanıtımı;
Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.
'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...