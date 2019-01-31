Sahnelerin sevilen ismi Ziynet Sali, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Ziynet Sali, “Bu aralar stüdyodayız. Albüm hazırlıkları devam ediyor. 15 parçadan oluşacak, aralarda birkaç single parçam da yer alacak. Piyasaya süreceğimiz tarih henüz belli değil, ne zaman biterse o zaman. Acele etmiyoruz” dedi.