Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Zonguldak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Zonguldak başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Zonguldak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Zonguldak seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Zonguldak Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.46 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:54 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.1 oldu. Zonguldak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 179.172 oyla yüzde 52.61 - Kemal Kılıçdaroğlu: 139.823 oyla yüzde 41.06 - Sinan Oğan: 19.087 oyla yüzde 5.60 - Muharrem İnce: 2.492 oyla yüzde 0.73 oy aldı.



Zonguldak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Zonguldak Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.98 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:54 itibarıyla yüzde 80.4 oranında açıldı. 2023 Zonguldak milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 158.578 oyla yüzde 52.78 - Millet İttifakı: 124.010 oyla yüzde 41.27 - Ata İttifakı: 4.893 oyla yüzde 1.63 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.764 oyla yüzde 0.59 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 478 oyla yüzde 0.15 aldı. Saat 21:54 itibarıyla 2023 Zonguldak milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

