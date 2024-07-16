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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!

        Zonguldak'taki Kapuz Plajı'nda, plaj görevlisi Ahmet Başkan, arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G.'yi 'tesisi boşaltma' kavgası sonrası tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Başkan mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:25
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        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
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        Zonguldak'ta, olay, pazar günü saat 23.00 sıralarında Yeşilmahalle Kapuz Plajı’nda meydana geldi. Plaj görevlisi Ahmet Başkan, kapanma saatinin geldiğini belirterek ziyaretçilerden tesisi boşaltmalarını istedi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G. ile Ahmet Başkan arasında bu nedenle tartışma çıktı. Taraflar tekme- yumruk kavga etti.

        SİLAHLA DÖNÜP KURŞUN YAĞDIRDI

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        Kavganın ardından ayrılan taraflardan Ahmet Başkan, kısa süre sonra tabanca ile gelerek ateş açtı. Başkan’ın silahından çıkan kurşunlar Murat K. ve Hakan G.’ye isabet etti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahale sonrası Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Ahmet Başkan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılar Murat K. ile Hakan G.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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