Zonguldak'ta, olay, pazar günü saat 23.00 sıralarında Yeşilmahalle Kapuz Plajı’nda meydana geldi. Plaj görevlisi Ahmet Başkan, kapanma saatinin geldiğini belirterek ziyaretçilerden tesisi boşaltmalarını istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre arkadaşlarıyla alkol alan Murat K. ve Hakan G. ile Ahmet Başkan arasında bu nedenle tartışma çıktı. Taraflar tekme- yumruk kavga etti.