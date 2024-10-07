İşçi servis minibüsü yandı

İlk belirlemelere göre minibüsün elektrik aksamından kaynaklı yandığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra geri dönmek için yola çıkan 67 AEN 787 plakalı işçi servisi, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Aracını yolun kenarına park eden sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

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