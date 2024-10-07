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        İşçi servis minibüsü yandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra geri dönerken motor kısmından alev alan işçi servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:00
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        İşçi servis minibüsü yandı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra geri dönerken motor kısmından alev alan işçi servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

        Ereğli ilçesi Hamzafakıhlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra geri dönmek için yola çıkan 67 AEN 787 plakalı işçi servisi, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Aracını yolun kenarına park eden sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

        İlk belirlemelere göre minibüsün elektrik aksamından kaynaklı yandığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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