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Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta 148 öğrenci gıdadan zehirlendi
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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi: 148 öğrenci tedaviye alındı

Zonguldak Çaycuma'da taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 148 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan 127 öğrenci taburcu edildi

Zonguldak'ta 148 öğrenci gıdadan zehirlendi
Zonguldak'ta 148 öğrenci gıdadan zehirlendi
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AA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 148 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İlçede taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 148 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin bazıları taburcu edildi, tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğrencilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetinde bulundukların söyledi. "Öğrencilerimizi birebir takip ediyoruz." diyen Aldoğan, şunları kaydetti: "Çok şükür her birini gördük. Az önce yatışı olan hasta öğrencilerimizi de gördük. Son derece sağlıkları iyi. Kontrol amaçlı onlar da bekletiliyor. Serumu biten öğrenciler evlerine gönderildi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yine yemekle ilgi de İlçe Tarım Müdürlüğümüz numuneleri Bolu'ya incelemek üzere gönderdi. İncelemeyi başlattık. Gelen sonuca göre de yolumuz belli olacak. Tek önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı. Çok şükür ciddi hiçbir problem yok."

127 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Tedavi gören 127 öğrenci taburcu edilirken, 21 öğrencinin ise kontrol amaçlı yatışları yapıldı. Tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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