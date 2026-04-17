        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan madenci öldü | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan madenci öldü

        Zonguldak'ta çalıştığı taşkömürü üretimi yapan özel maden ocağında elektrik akımına kapılan madenci Suat Kulakçı hayatını kaybetti. 42 yaşındaki madencinin emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 01:45 Güncelleme:
        Elektrik akımına kapılan madenci öldü

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Asma Mahallesi'nde bulunan taşkömürü üretimi yapan bir özel maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı (42), ocak içerisinde elektrik akımına kapıldı.

        KURTARILAMADI

        Arkadaşlarının yeryüzüne çıkardığı madenci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. DHA'nın haberine göre; Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Kulakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        EMEKLİLİĞİNE BİR AY KALMIŞTI

        3 çocuk babası Suat Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #ZONGULDAK
        #haberler
        #Son dakika haberler
