Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan madenci öldü
Zonguldak'ta çalıştığı taşkömürü üretimi yapan özel maden ocağında elektrik akımına kapılan madenci Suat Kulakçı hayatını kaybetti. 42 yaşındaki madencinin emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi
Giriş: 17 Nisan 2026 - 01:45
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Asma Mahallesi'nde bulunan taşkömürü üretimi yapan bir özel maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı (42), ocak içerisinde elektrik akımına kapıldı.
KURTARILAMADI
Arkadaşlarının yeryüzüne çıkardığı madenci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. DHA'nın haberine göre; Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen Kulakçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EMEKLİLİĞİNE BİR AY KALMIŞTI
3 çocuk babası Suat Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
