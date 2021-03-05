'Zoraki Misafir' tamamlandı 0:00 / 0:00

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Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı, Türkiye'de ilk kez Virtual Production (Sanal Prodüksiyon) teknolojisinin kullanıldığı komedi filmi 'Zoraki Misafir'in çekimleri tamamlandı.

Bülent İşbilen'in yönettiği, Giray Altınok'un senaryosunu yazdığı 'Zoraki Misafir', gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format gereği kendisine bir salak bulması ve onun gelişiyle işlerin iyice sarpa sarmasını hikâye edindi. Filmin gösterime çıkma tarihi sinema salonlarının açılmasıyla birlikte belli olacak.

'Zoraki Misafir'deki otomobil sahneleri, MGX Film'i kuran Müşvik Guluzade tarafından Türkiye'ye getirilen 20 milyon TL maliyetli 'Virtual Production' denilen sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekildi. Bu teknoloji sayesinde sinema, TV, Dizi ve reklam sektörünün temel ihtiyaçlarından olan mekân, dekor ve yüksek bütçeli set giderlerinde hatırı sayılır tasarruf sağlamasının yanı sıra neredeyse imkânsız denilebilecek sahneler çekilebiliyor. Mekân ve zaman bağımsız çekilmek istenilen mekan dünyanın öbür ucunda geçse bile gidilmesine gerek kalmıyor. Led ekranlardaki görüntü sayesinde birçok sahne stüdyo konforunda çekilebiliyor. Kısacası üşümeye, yıpranmaya, hava değişsin diye karavanda saatlerce beklemeye son. 'Zoraki Misafir'dekilerin de dile getirdiği gibi sanal prodüksiyon, oyuncular için de büyük avantaj sağlıyor.