Van Gölü'nün "incileri"ne zorlu göç öncesi sıkı koruma!
Van Gölü'nün endemik türü olan ve üreme dönemi ilkbaharda tatlı suya göç eden inci kefalinin kaçak avcılardan korunması amacıyla güvenlik güçleri ve kurumlar sıkı önlemler alacak. Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, balıkların yumurtalarını bırakmak için sodalı sudan tatlı sulara göç edeceğini, bu dönemde korumasız olan balıkların kaçak avcıların hedefi haline geldiğini belirterek, "İnci kefali, nisanda havanın ısınmasıyla bir akım başlatıyor. Biz de bununla ilgili önlemler alıyoruz" dedi
Giriş: 15.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:36
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Van Gölü'nün endemik türü olan ve üreme dönemi ilkbaharda tatlı suya göç eden inci kefali için kaçak avcılara yönelik güvenlik güçleri ve kurumlar tarafından sıkı önlemler alınacak.
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Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin insanın geçim kaynağı inci kefali için 15 Temmuz'a kadar sürecek av yasağı bugün başladı.
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Av yasağı boyunca yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince önlemler alınacak.