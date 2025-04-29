Demir, inci kefalleri göçünün 25 Nisan tarihi itibarıyla tatlı sulara ulaştığını belirterek, "Balığın üremesini rahat yapabilmesi için il ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz sahada kolluk kuvvetleri ile birlikte sıkı denetimler yapmaktadır. Yapılan denetimlerde il müdürlüğümüz ekipleri tarafından 4 olaya müdahale edilmiş olup, 200 metre uzunluğunda uzatma ağına ve 1 torba içerisinde yaklaşık 60 kilogram canlı inci kefali balığına el konuldu. Canlı olan balıklar tekrar suya iade edildi. Ayrıca, inci kefali üreme alanlarındaki su kaynaklarını korumak içinde mücadele etmekteyiz. Bu doğrultuda üreme alanlarındaki su kesintileri veya azalmalarını kontrol etmek ve anında müdahale etmek için denetim ekibi oluşturulmuştur. İnci kefali balığını üreme döneminde avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim. Gece yaptığımız denetimlerde tatlı su kaynaklarında yoğun bir inci kefali göçünün olduğunu gözlemledik. İnci kefali ile ilgili yaptığımız komisyon toplantısında hangi kurumun nerede görev alacağı belirlenmiştir. Av yasağı ile birlikte jandarma, il ve ilçe tarım müdürlükleri, emniyet ve zabıta ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında koordineli bir şekilde çalışma yürütüyor. Gece yapılan denetimler el fenerlerinin yanı sıra, jandarmanın gece görüşlü dürbün, termal kameraları ve dronlarla kaçak avcılar denetleniyor. Kaçak avcılık yapanlar bazen ekipleri fark ettiklerinde kaçıp uzaklaşıyorlar. Yakaladığımız kaçak avcılara, avcılıkta 12 bin 835 TL, satış ve nakliyede ise 37 bir 770 TL idari para cezası uyguluyoruz” diye konuştu.