Zorunlu karşılık oranlarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de
Merkez Bankası'nın TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş: 24.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 08:10
Tebliğe göre; kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise yüzde 0' dan yüzde 8'e çıkarıldı.
Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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