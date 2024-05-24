Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.792,53 %-0,98
        DOLAR 32,2367 %0,16
        EURO 34,8663 %-0,05
        GRAM ALTIN 2.424,41 %0,60
        FAİZ 42,27 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 31,66 %1,46
        BITCOIN 67.145,00 %-0,90
        GBP/TRY 40,9376 %-0,07
        EUR/USD 1,0816 %0,01
        BRENT 81,41 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 3.963,90 %0,60
        Haberler Ekonomi Borsa Zorunlu karşılık oranlarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de - Borsa Haberleri

        Zorunlu karşılık oranlarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de

        Merkez Bankası'nın TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2024 - 08:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zorunlu karşılık oranlarına yönelik tebliğ Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tebliğe göre; kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise yüzde 0' dan yüzde 8'e çıkarıldı.

        Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        17 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        Fırtına ve hortum vurdu: 5 kişi öldü!
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Beşiktaş kupasını aldı!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        En genç ressam: Ganalı 1,5 yaşındaki çocuk Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        Doğum yapan koyunu ve yavrusunu böyle korudu
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        "Bataklıkta açan çiçek..."
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Karısını öldürüp, intihar etti!
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        PFDK ceza yağdırdı!
        PFDK ceza yağdırdı!
        Reisi'nin helikopter kazası raporu
        Reisi'nin helikopter kazası raporu
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa ceza teklifi yasalaştı
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat