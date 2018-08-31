Berlin’de devam eden IFA 2018 etkinliğinde teknoloji firmaları yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Çin merkezli telefon üreticisi ZTE yeni amiral gemisi Axon 9 Pro’yu tanıttı. Özellikleri ile önemli bir etki bırakan cihaz ilk olarak Almanya’da piyasaya çıkacak, ardından diğer Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak.

6.21 inçlik AMOLED ekrana sahip olan Axon 9 Pro, 2248x1080 piksellik ekran çözünürlüğünü destekliyor. Snapdragon 845 ile çalışan cihacın 6 GB RAM ve 128 GB’lık depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta 12 ve 20 megapiksellik iki adet kamera ve ön tarafta ise 20 MP kamerası var.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çalışan ZTE Axon 9 Pro, bir adet parmak izi sensörüne ve 4000 mAh bataryaya sahip. ABD’de piyasaya çıkmayacak olan cihazın satışları Avrupa’da Eylül ayında başlayacak. Fiyatı ise 649 avro.

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