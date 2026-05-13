Gençlerbirliği – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ilk üç içerisinde tamamlamayı garantilemesinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo-mavililer, yarı final mücadelesinde bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kritik eşleşmeden galip ayrılan ekip, finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Peki, karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Gençlerbirliği-Trabzonspor muhtemel ilk 11'leri ile tüm detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci yarı finali Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdürrahim, Oğulcan, Bashırı, Cihan, Traore, Tongya, Metehan.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.
İKİ TAKIM KUPADA 8 KEZ KARŞILAŞTI
Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu.
Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.