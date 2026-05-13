Trabzonspor, Süper Lig'deki başarılı performansının ardından rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo-mavililer, yarı finalde bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük merakla beklenirken, karşılaşmayı kazanan taraf finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde "Gençlerbirliği – Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler ve mücadeleye dair tüm ayrıntılar…