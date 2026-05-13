        Haberler Bilgi Spor ZTK YARI FİNAL MAÇI: Gençlerbirliği – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

        Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ilk üç içerisinde tamamlamayı garantilemesinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo-mavililer, yarı final mücadelesinde bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kritik eşleşmeden galip ayrılan ekip, finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Peki, karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Gençlerbirliği-Trabzonspor muhtemel ilk 11'leri ile tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:18 Güncelleme:
        1

        Trabzonspor, Süper Lig'deki başarılı performansının ardından rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Bordo-mavililer, yarı finalde bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından büyük merakla beklenirken, karşılaşmayı kazanan taraf finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde "Gençlerbirliği – Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel ilk 11'ler ve mücadeleye dair tüm ayrıntılar…

        2

        GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci yarı finali Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 13 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da başlayacak. 

        3

        GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Abdürrahim, Oğulcan, Bashırı, Cihan, Traore, Tongya, Metehan.

        Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

        5

        İKİ TAKIM KUPADA 8 KEZ KARŞILAŞTI

        Trabzonspor ile Gençlerbirliği kupada bugüne kadar 8 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu mücadelelerde bordo-mavililer 6 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Ankara temsilcisi ise 1 kez sevinen taraf oldu.

        Karadeniz ekibi, attığı 18 gole karşılık, ağlarında 7 gole engel olamadı.

         

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
