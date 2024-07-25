Zuckerberg, kafes dövüşünü tekrar gündeme getiren Musk'a yanıt verdi

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, X’in patronu Elon Musk’ın dövüşle ilgili açıklamasına yanıt verdi.

Zuckerberg, Threads’ten yaptığı açıklamada "Bunu cidden yine mi yapıyoruz?" dedi.

Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı! Haberi Görüntüle

Teknoloji dünyasının iki dev ismi, geçen yıl Musk’ın teklifiyle karşı karşıya gelmişti. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, Zuckerberg’e kafes dövüşü teklifi yapmıştı. Zuckerberg, bu meydan okumaya “Konumunu gönder” ifadesiyle yanıt verse de dövüş hiçbir zaman gerçekleşmemişti.

Konuyu dün tekrar gündeme getiren Musk, bir Fox News muhabirine yaptığı açıklamada, “Her yerde, her zaman, her kuralla Zuckerberg’le dövüşmeye hazırım” diyerek meydan okumasını yineledi.