Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı? 9 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
Her hafta içi saat 16.00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı araştırılıyor. Cuma günü 5 yarışmacı arasında gerçekleşen finalde bir isim 150 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, 9 Mayıs Cuma 2025 bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte, detaylar...
Her hafta içi saat 16.00'da TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı merak ediliyor. Hafta boyunca yarışan 5 yarışmacından sadece biri 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip olabiliyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma bugün Yemekteyiz'de birinci kim oldu?
9 MAYIS 2025 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Haftanın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
1. GÜN YARIŞMACISI
2. GÜN YARIŞMACISI
3. GÜN YARIŞMACISI
4. GÜN YARIŞMACISI