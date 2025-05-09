Her hafta içi saat 16.00'da TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı merak ediliyor. Hafta boyunca yarışan 5 yarışmacından sadece biri 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip olabiliyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma bugün Yemekteyiz'de birinci kim oldu?