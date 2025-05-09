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        Haberler Bilgi Magazin Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı 9 Mayıs Cuma 2025: Bugün Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı? 9 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        Her hafta içi saat 16.00'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı araştırılıyor. Cuma günü 5 yarışmacı arasında gerçekleşen finalde bir isim 150 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, 9 Mayıs Cuma 2025 bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:11
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        Her hafta içi saat 16.00'da TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı merak ediliyor. Hafta boyunca yarışan 5 yarışmacından sadece biri 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip olabiliyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma bugün Yemekteyiz'de birinci kim oldu?

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        9 MAYIS 2025 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Haftanın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

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        1. GÜN YARIŞMACISI

        4

        2. GÜN YARIŞMACISI

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        3. GÜN YARIŞMACISI

        6

        4. GÜN YARIŞMACISI

        7

        5. GÜN YARIŞMACISI

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