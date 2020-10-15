1 ayda 52 bin kişiyi BES'le tanıştırdı

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Bireysel emeklilik sektörü büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre; sektörde gönüllü ve otomatik katılımcı sayısı 13.3 milyon kişi olurken, toplam fon büyüklüğü 157.4 milyar liraya ulaştı. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, pandemi öncesinde sektör genelinde aylık 110 bin civarında seyreden yeni sözleşme adetlerinin, mayıs sonunda pandemi etkisiyle 27 bin adetlere kadar gerilediğini kaydetti. Göçer, Haziran ayından itibaren atılan normalleşme adımlarıyla beraber BES satışlarında hızlı bir şekilde önceki eğrinin yakalandığını ve adetlerde yeniden 100 binli rakamların telaffuz edilmeye başlandığını bildirdi. Göçer, Eylül sonu itibariyle ise rakamın 130 bine ulaştığını belirtirken,bu rakamın 52 bin adedini Garanti BBVA Emeklilik’in yeni müşterilerinin oluşturduğunu söyledi. Burak Ali Göçer, “52 bin kişiyi sisteme dahil ederek BES’le buluşturduk. Gönüllü ve otomatik BES toplamında 1.9 milyon katılımcımız ve 21.9 milyar fon büyüklüğümüz ile sektördeki konumumuzu daha da güçlendirdik.” dedi. Göçer, dijitalleşmeye yaptıkları yatırım sayesinde uzaktan çalışma modeliyle işlerini sürdürdükleri bu dönemde de kesintisiz olarak müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Göçer,EGM tarafından açıklanan son verilere göre BES’ten emekli olanların yüzde 35’inin tek birikimlerinin BES olmasının sistemin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Göçer,bugüne kadar 131 bin 513 kişinin sistemde emekli olduğunu belirtirken, 107 bin kişinin de emekli olduğu halde bu hakkını kullanmadığını ve birikim yapmaya devam ettiğini bildirdi. Kişisel gelirlerin azaldığı bir dönemde tasarruf yapma yolundaki gayretlerin bireysel emeklilik sistemi için umut verici olduğunu belirten Göçer, sektörün gündemindeki 18 yaş altı yaklaşık 20 milyon kişinin sisteme dahil edilmesi gibi önemli yeniliklerin gelmesiyle 2021 yılında da BES’in büyümesinin hızlanacağını iletti.

YÜKSEK GETİRİ ETKİLİ OLDU

BES’in en güvenilir yatırım araçlarından biri olduğuna da işaret eden Burak Ali Göçer, ‘Sisteme giren katılımcılara emeklilik şirketleri birikimlerini değerlendirecekleri emeklilik fonları ile ilgili alternatifler sunuyor. Fon tercihlerini müşteri kendisi yapıyor. Bu fonların içinde devlet tahvili, hisse senedi, hazine bonosu, döviz ve altın gibi yatırım enstrümanları var. Yatırılan katkı payları fonların içindeki bu yatırım araçlarına dağıtılıyor ve katılımcılar tarafından da takip edilebiliyor.’ dedi. Bireysel emeklilik hesapları ve fon varlıklarının Takasbank bünyesinde saklandığını da vurgulayan Göçer, tüm sürecin de gözetim ve denetim altında tutulduğunu kaydetti. Emeklilik yatırım fonlarının en kazançlı birikim araçlarından biri olarak büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Burak Ali Göçer, yapılan tercihlere bağlı olarak BES fonlarında ortalama kazancın yüzde 27.6’lara ulaştığını söyledi. Geçen yılın Eylül ayında devlet katkısı ile birlikte 100 milyar lira olan fon büyüklüğünün bu yılın aynı döneminde yüzde 57 artışla 157.4 milyar liraya yükseldiğini belirten Göçer, bu rakamın sisteme duyulan güvenin en büyük göstergesi olduğunun altını çizdi.