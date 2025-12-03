Habertürk
        1 cenaze Kızılhaç'a teslim edildi | Dış Haberler

        1 cenaze Kızılhaç'a teslim edildi

        İsrailli esirlerden birine ait olduğu düşünülen cenazenin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:39
        1 cenaze Kızılhaç'a teslim edildi
        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, kalan 2 esirden birine ait olduğu düşünülen cesedin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine teslim edildiği duyuruldu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kızılhaç'ın verdiği bilgiye göre, ölen esirin tabutu teslim edildi ve Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordusu birliklerine getiriliyor." ifadesine yer verildi.

        Cesedin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürülmesi ve daha sonra ailesine haber verilmesi bekleniyor.

        İsrail'in yapacağı otopsinin ardından teslim edilen cesedin esirlerden birine ait olduğu doğrulanırsa, Gazze Şeridi'nde kalan 28 esir cesedinden 27'si teslim edilmiş, geriye 1 esirin cesedi kalmış olacak.

        Bugünkü esir cenazesi teslimine kadar Gazze'de bir İsrailli bir Taylandlı esirin cesedi kalmıştı.

        Hamas gün içinde yaptığı yazılı açıklamada, İzzeddin Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'nin Gazze'de çalışmalar sonucunda ulaştığı bir esirin cesedini teslim edeceğini açıklamıştı.

        Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkeste, garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, tarafların Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, bunun yanı sıra içerideki altyapının yıkılması, iş makinesinin eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğu konusunda fikir beyan etmişti.

