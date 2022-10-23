Karada ve denizde iki ayrı muharebenin gerçekleştiği ve büyük bir kahramanlığa sahne olan Çanakkale Cephesi komutanı kimdir? Çanakkale Cephesi hakkında bilgi bulabileceğiniz bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Çanakkale Cephesi Kaç Yılında Açıldı?

Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşen savaşlara sahne olan Çanakkale Cephesi; 19 Şubat 1915 tarihinde açılmıştır. Deniz muharebeleri ile başlayan ve arkasından gelen kara savaşları ile devam eden Çanakkale Cephesi’nin kapanma tarihi ise 9 Ocak 1916’dır.

Yaklaşık bir yıl boyunca açık kalan Çanakkale Cephesi’nde İtilaf Devletleri ne karadan ne de denizden boğazları aşmayı başaramamışlar ve bu cephe Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle neticelenmiştir.

Çanakkale Cephesi’nin Açılma Nedenleri

1915 ile 1916 yılları arasında süren savaşlara sahne olan Çanakkale Cephesi neden açıldı sorusuna verilecek cevaplar şu şekilde sıralanabilir:

İstanbul ve Boğazları alarak Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak.

Savaş alanını daraltmak ve savaş süresini kısaltmak.

İtilaf Devletleri’nin müttefiki olan Rusya’ya ekonomik ve askeri yardımları ulaştırabilmek.

Osmanlı Devleti ordusunun Kanalve Kafkas Cephesi‘nden çekilmesini sağlamak.

Balkanlarda yeni cepheler açıp İttifak Devletleri’nin birbirleriyle olan irtibatlarını kesmek.

Osmanlı Devleti ile Almanya’nın karadan olan bağlantısını kesmek.

Rus buğdaylarından faydalanmak.

Osmanlı Devleti’nin olası Hindistan saldırısını önlemek.

Dünya Savaşı’na katılmakta kararsız kalan Balkan devletlerini İtilaf Devletleri safında savaşa dâhil etmek.

Çanakkale Cephesi Hakkında Bilgi

Çanakkale Cephesi Deniz Muharebeleri:

Çanakkale Deniz Savaşları; İngiliz ve Fransızlara ait savaş gemilerinin 19 Şubat 1916 tarihinde gerçekleştirdikleri saldırılarla başlamıştır. 18 Mart tarihinde Çanakkale’yi geçmek için tüm güçleri ile harekete geçen İtilaf güçleri gerek Türk topçularının karşı ateşiyle gerekse de Nusret Mayın Gemisi’nin boğaza döşemiş olduğu mayınlarla büyük kayıplar vermişler ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.