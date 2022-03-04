1 gemi otomotivde nasıl kriz yarattı? 0:00 / 0:00

Otomotiv sektörü, son 1 yıldır çip krizi, tedarik problemleri ve hammadde sıkıntıları ile boğuşuyor. Gelişmeler neredeyse tüm pazarlarda arz sorunu yaratırken, fabrikadaki bantlardan inen otomobillerin de hiç beklemeksizin müşterisi ile buluşmasına yol açıyor. Böyle bir ortamda geçtiğimiz ay alev alarak batan bir gemi, tüm otomotiv sektöründe yürek hoplattı.

Volkswagen Grubu markalarından Volkswagen, Bentley, Porsche ve Lamborghini’nin otomobillerini taşıyan Felicity Ace isimli kargo gemisi, Şubat ayının ortasında Portekiz'in Azor Adaları yakınlarında alev aldı. Fakat, kurtarma ekiplerinin Panama bandıralı gemideki yangını kontrol altına alma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı ve gemi yangından iki hafta sonra Azor Adaları'ndan yaklaşık 400 km uzakta battı.

200 metre uzunluğundaki gemide yangının çıkış nedeni ve söndürülememesi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış durumda. Gemide yüklü elektrikli araçlardan birinin bataryasının alev alması sonucu yangının başladığı öne sürülürken, lityum iyon pillerin söndürülmesinde su kullanımının etkisiz olması sebebiyle yangını söndürmenin mümkün olmadığı da iddia ediliyor.

ARAÇ SİPARİŞİ VERENLER NE YAPACAK?

Toplam değeri 400 milyon doları bulan 4 bin otomobilin okyanusun soğuk sularına gömülmesi ise, söz konusu markalardan araç siparişi verenleri nasıl bir sürecin beklediği sorusunu gündeme getiriyor.

Bloomberg News'in aktardığına göre, teknik olarak bu araçların teslim edilene kadar müşteriye ait olmadığına dikkat çeken uzmanlar, gemideki üreticiye ait yanan araçlar için kişisel otomotiv sigortalarının devreye girmeyeceğini vurguluyor. Bu kapsamda, yangında meydana gelen zararın otomobil üreticileri ve kargo şirketleri için yapılan ticari sigortalar tarafından karşılanması bekleniyor.

Denizde araçlarını kaybeden müşterilerin önünde 2 tercih olduğu aktarılırken, bunlardan ilkinin araç için yeniden sipariş verilerek, eğer ödenen kapora varsa bunun geri alınmadan yeni bir sevkiyat için bekleme seçeneği olduğu belirtiliyor.

Eğer otomobil bayisine ödenen bir kapora/ön ödeme var ise bunun geri alınması ve siparişten vazgeçilmesi ise söz konusu müşterilerin önündeki 2'inci seçenek olarak açıklanıyor.

İSTEYENE ÜCRETİNİ İADE EDECEKLER

Madalyonun öbür yüzünde ise, gemide araçlarını kaybeden markaların, müşterilerini de kaybetme riski var. Öyle ki, lüks otomobil markaları, otomobil için 300 bin doları gözden çıkaran müşterileri rakiplere kaptırmak istemiyor. Otomobil için söz konusu tutarları gözden çıkaranların marka sadıkatlerinin yüksek olması da, lüks otomobil üreticilerin müşterilerine memnun etmek için daha çok çaba göstermesine yol açıyor.

Gemideki yangında araçları hasar gören markalardan Porsche'nin sözcüsü Marcus Kabel, "Bu olaydan etkilenen tüm arabaları değiştirmek için şimdiden çalışıyoruz. Araçlar, orijinal sipariş edilen özelliklerine mümkün olduğunca yakın olacak" açıklamasında bulundu. Kabel, siparişi iptal etmek isteyen müşterilere, Porsche'nin ödenen kaporaları iade edeceğini de duyurdu.

Lamborghini'nin tarafından İtalyan markanın kayıpları nasıl karşılayacağı konusunda açıklama gelmezken, Bentley'den yapılan açıklamada ise, gemide 189 adet Bentley'in bulunduğu ve müşteriler için araçların değişiminin öncelikli olacağı kaydedildi.

Her iki üreticinin de, daha az ve daha pahalı araçlar ürettikleri için, gemide 100 adet aracını kaybeden Porsche'a göre daha fazla zarar edeceği tahmin ediliyor.