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1 Kadın 1 Erkek ne zaman başlıyor? 1 Kadın 1 Erkek hangi platformda yayınlanacak?

Türk televizyon tarihinin en sevilen sitcom dizilerinden biri olan 1 Kadın 1 Erkek, bir kez daha geri dönmeye hazırlanıyor. Demet Evgar ile Emre Karayel'in başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezonunda ilk fragman yayınlandı. İşte, 1 Kadın 1 Erkek'in dönüş sezonuna ilişkin bilgiler...

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  • 1 Kadın 1 Erkek ne zaman başlıyor? 1 Kadın 1 Erkek hangi platformda yayınlanacak?

    1 Kadın 1 Erkek yeniden izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören dizinin yeni sezonuna ilişkin müjdeli haber Demet Evgar'dan geldi. İşte, 1 Kadın 1 Erkek'in yeni sezonuna dair ilk detaylar...
  • 1 Kadın 1 Erkek ne zaman başlıyor? 1 Kadın 1 Erkek hangi platformda yayınlanacak?

    1 KADIN 1 ERKEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    1 Kadın 1 Erkek'in yeni sezon tarihi henüz belli olmadı ancak çekimleri başlayan ve ilk fragmanı yayınlanan dizinin 2023 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor.
  • 1 Kadın 1 Erkek ne zaman başlıyor? 1 Kadın 1 Erkek hangi platformda yayınlanacak?

    1 KADIN 1 ERKEK NEREDE YAYINLANACAK?

    Dünyaca ünlü Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanan 1 Kadın 1 Erkek'in yeni sezonu BluTV'den yayınlanacak.
  • 1 Kadın 1 Erkek ne zaman başlıyor? 1 Kadın 1 Erkek hangi platformda yayınlanacak?

    1 KADIN 1 ERKEK YENİ SEZON İLK FRAGMANI

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