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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı

        Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:41
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        1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı!
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        Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

        30. hafta

        12 Nisan Cuma:

        20.00 Manisa FK-Eyüpspor (Manisa 19 Mayıs)

        13 Nisan Cumartesi:

        13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

        16.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

        19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

        14 Nisan Pazar:

        13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Stat daha sonra açıklanacak)

        16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor (11 Nisan)

        19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

        15 Nisan Pazartesi:

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        20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        20.00 Adanaspor-Bodrum FK (Yeni Adana)

        31. hafta

        19 Nisan Cuma:

        20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

        20 Nisan Cumartesi:

        13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

        16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

        19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

        21 Nisan Pazar:

        13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

        16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

        16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Stat daha sonra açıklanacak)

        19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

        22 Nisan Pazartesi:

        20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

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