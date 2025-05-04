1. Lig'de 38. haftanın programı açıklandı!
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre Kocaelispor-Keçiörengücü maçı hariç tüm maçlar aynı anda oynanacak.
Giriş: 04.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:54
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e direkt yükselme fırsatı bulacak takım, play-off sıralaması ve küme düşecek son ekip, oynanacak 38. ve son hafta maçlarıyla belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'de oynanacak 38. haftanın programını açıkladı.
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