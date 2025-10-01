1. Lig'de ayrılık!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın görevine son verdi.
Giriş: 01.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 01.10.2025 - 17:43
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz” denildi.
