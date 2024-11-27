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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:59
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        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak isimler şöyle:

        29 KASIM CUMA

        20.00 Kocaelispor-Adanaspor: Yiğit Arslan

        30 KASIM CUMARTESİ

        13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor: Ömer Faruk Gültekin

        13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Gürcan Hasova

        16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Zorbay Küçük

        19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK: Erdem Mertoğlu

        1 ARALIK PAZAR

        13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

        16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Ayberk Demirbaş

        16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak

        19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Mustafa Kürşad Filiz

        2 ARALIK PAZARTESİ

        20.00 Sakaryaspor-Boluspor: Ali Şansalan

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